Губернатор Прикамья предложил провести экологическую экспертизу строительства гостиницы РЖД

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время общения с жителями региона в соцсети «ВКонтакте» предложил провести экологическую экспертизу проекта строительства РЖД на территории Чернявского леса в Перми. «Насколько я понимаю, участок, где планируется строительство, принадлежит компании РЖД. Там растут тополя, причем они находятся в достаточно плохом состоянии. Считаю, что сейчас нужно провести экологическую экспертизу: понять в каком состоянии находятся деревья на этом участке, относится ли эта территория к Черняевскому лесу, какой вред может нанести строительство», – пояснил губернатор. Он добавил, что этот вопрос находится в компетенции руководства Перми. «Я просто высказал свое мнение, но буду за этим вопросом следить и держать на контроле», – пообещал Дмитрий Махонин.

Ранее РЖД запросила сменить зонирования для размещения ведомственной гостиницы в Черняевском лесу, на участке по ул. Локомотивной, 1 (площадь 12,7 тыс. кв. м), РЖД. Железнодорожники предложила установить на участке подзону центра обслуживания рекреационных территорий (Ц-4), разрешающую возвести 10-этажное здание. Проект вызвал широкий общественный резонанс, участники публичных слушаний и защитники природы высказывались против размещения гостиницы в лесу. Однако, в январе Пермская дума большинством голосов проголосовала за смену зонирования.