Сборную России проверили по-русски

В финале ATP Cup, командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который в воскресенье завершается в Мельбурне, встретятся сборные России и Италии. Российские теннисисты усилиями Андрея Рублева и Даниила Медведева в драматичной борьбе одержали очень непростую победу над сборной Германии, лидером которой является Александр Зверев, а итальянцы Фабио Фоньини и Маттео Берреттини переиграли испанцев.

«Ты знаешь, что если будешь продолжать играть, то потом неделю не сможешь ходить?» — спросил по-русски в начале третьего сета встречи с Даниилом Медведевым капитан сборной Германии Михаил Зверев своего младшего брата Александра. «Ничего страшного»,— ответил тот. Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне начинается только в понедельник. Но первая настоящая теннисная драма в этом году там уже сыграна.

Пятничная победа сборной Германии над сербами в полуфинале ATP Cup выглядела сенсацией только на первый взгляд. На самом деле ничего удивительного в ней не было. Два своих очка немецкие теннисисты взяли благодаря удачной игре их второго номера, 37-й ракетки мира Яна-Леннарда Штруффа, и в парной комбинации, где был вероятен любой исход, а вот лидер сборной Германии Александр Зверев свой матч Новаку Джоковичу проиграл, хотя и сопротивлялся очень упорно.

Другое дело, что сербы, первые и пока единственные победители турнира, в этом году снова считались его главными фаворитами. А после их неудачи шансы на титул четырех оставшихся команд выглядели примерно равными. Более того, по именам наиболее внушительно выглядела сборная России — единственная команда, которая в нынешнем розыгрыше ATP Cup cмогла выставить сразу двух игроков из первой десятки. Причем из группы они вышли без вопросов. Не случайно в четверг на главной странице сайта AТР была опубликована комплиментарная статья под заголовком «Российский двухголовый монстр в Мельбурне».

Однако в полуфинале этому монстру пришлось очень нелегко. Все началось с того, что Рублев отдал первый сет Штруффу, игроку с хорошей подачей, но достаточно прямолинейному. До счета 3:3 все было хорошо, но затем немцу удалось сделать два брейка подряд. Правда, дальше все встало на свои места. Рублев сократил количество брака, и счет очень быстро начал расти в его пользу. В итоге — 3:6, 6:1, 6:2.

От встречи первых номеров Даниила Медведева и Александра Зверева ждали более крутого сюжета. Противостояние двух игроков первой десятки, которые находятся в расцвете сил, на турнирах ATP уже давно имеет принципиальный характер. Зверев вел в серии личных встреч — 5:3, но трех своих побед Медведев добился в очень важных матчах — в финале крупного турнира категории Masters 1000 в Шанхае в 2019 году, а также прошлой осенью в финале парижского «мастерса» и на групповом этапе итогового состязания в Лондоне. Для любителей теннисных триллеров такой бэкграунд выглядел многообещающе.

Первый сет проходил с преимуществом Зверева, чаще контролировавшего ситуацию в розыгрышах и удачно рисковавшего на второй подаче, скорость которой доходила до 223 км/ч.

Да и во второй партии после четырех подряд неудачных действий Медведева при розыгрыше свой подачи немецкий теннисист повел с брейком — 3:2. Однако россиянин, который к тому времени уже менял картину игры, тут же восстановил равновесие. Более того, вскоре выяснилось, что у Зверева, который во время медицинского перерыва покинул корт в сопровождении врача, возникли серьезные проблемы с поясницей.

Концовка партии осталась за Медведевым. Но, хотя подача Зверева заметно ослабела, да и бегал он не так быстро, до последнего розыгрыша оставалось еще больше часа. Финалист прошлогоднего US Open, как и обещал своему старшему брату, боролся до конца, несмотря на высокий риск доиграться до серьезной травмы перед самым началом Открытого чемпионата Австралии. Это решение могло показаться не самым рациональным.

Зато оно позволило Александру Звереву, классному игроку, который склонен к излишней нервозности в критических ситуациях, продемонстрировать настоящий русский характер.

Впрочем, для победы этого характера все-таки не хватило. Сделав брейк в 11-й гейме, Медведев с трудом, на нервах, с четвертого матчбола все-таки дожал своего оппонента за 2 часа 38 минут — 3:6, 6:3, 7:5. В пассив победителю следует записать 13 двойных ошибок, в том числе две — на матчболах. Однако куда важнее то, что, даже не показав своей лучшей игры, Даниил Медведев все-таки сумел выполнить главную задачу — не доводить дело до парной встречи, в которой немецкий дуэт выглядел бы фаворитом.

В воскресном финале россиянам предстоит встреча со сборной Италии, которая представляет собой очень крепкий сплав молодости и опыта. В полуфинале против команды Испании, прошлогодних финалистов ATP Cup, итальянцам тоже хватило одиночных встреч. 33-летний Фабио Фоньини, переигравший Пабло Карреньо Бусту — 6:2, 1:6, 6:4, сейчас занимает в рейтинге 17-е место, а 24-летний Маттео Берреттини, одолевший Роберто Баутисту Агута,— 6:3, 7:5, замыкает первую десятку.

Евгений Федяков