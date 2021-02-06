Геологи ищут источники пресной воды в проймах рек Геленджика

В Геленджике специалисты АО «Росгеология» пробурили первые три скважины в проймах рек Адерба и Мезыбь, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Если геологам удастся обнаружить месторождения питьевой воды, скважины включат в сеть водоснабжения курорта.

Работа проводится в рамках единой концепции решения проблемы водоснабжения Геленджика. Параллельно с поиском подземных запасов воды будет построен 3-километровый трубопровод, который соединит два резервуара чистой воды в центральной части города. Это позволит распределять поступающую воду от Троицкого группового водопровода (ТГВ, входит в ГУП КК «Кубаньводкомплекс») по всем микрорайонам. Завершить работы планируют до 1 мая.

Первый заместитель губернатора Кубани Андрей Алексеенко подчеркнул, что все заявленные работы должны завершиться в срок, чтобы не допустить дефицита воды, как это было в прошлом году.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, с осени 2020 года геологоразведочные работы по поиску источников питьевой воды в Геленджике ведут АО «Южморгеология» и АО «Северо-Кавказское ПГО» (дочернее предприятие АО «Росгеология). Всего планируют пробурить 22 скважины.

Наталья Решетняк