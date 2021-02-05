Инициаторов должно быть больше

Депутаты заксобрания Свердловской области планируют изменить порядок проведения референдума в регионе, кратно увеличив минимальное число его организаторов с 20 человек до 300. Депутаты уверяют, что это покажет значимость выносимого на референдум вопроса. Однако активисты, недавно предлагавшие провести референдум о восстановлении прямых выборов мэра Екатеринбурга, считают, что власть пытается таким образом отсечь граждан от участия в политике.

Поправки к закону «О референдуме Свердловской области и местных референдумах» внесла группа из четырех депутатов: двух от «Единой России» (ЕР), одного от ЛДПР и одного от «Справедливой России». Они предлагают увеличить обязательное число участников инициативной группы по проведению областного референдума с 20 до 300 человек, а муниципального (в городах с населением более 500 тыс. человек) — с 10 до 200 человек. При этом в Свердловской области только население Екатеринбурга превышает 500 тыс. человек.

Согласно пояснительной записке, федеральный закон устанавливает минимальное число участников инициативной группы, тогда как их реальное количество может определять региональный закон.

По мнению авторов поправок, кратное увеличение численности инициаторов «покажет значимость выносимого на референдум вопроса», а также позволит сэкономить бюджетные средства, выделяемые в случае проведения процедуры.

«Это необходимо, чтобы принимались взвешенные решения,— заявила председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина (ЕР).— Иначе собрались десять человек по народной инициативе и решили что-то. Надо более серьезно принимать решения».

Отметим, что в Свердловской области неоднократно подавались заявки на проведение референдумов по весьма чувствительным вопросам.

Например, о месте постройки церкви Святой Екатерины в Екатеринбурге, о пенсионной реформе или сносе недостроенной телебашни — однако все заявки избирком неизменно отклонял. Но в июле 2020 года активистам удалось зарегистрировать народную инициативу по возвращению прямых выборов мэров во всех городах региона. Процедура предусматривает, что заксобрание обязано рассмотреть инициативу, если ее поддержит не менее 10 тыс. местных жителей. Тогда активистам удалось собрать 11,7 тыс. подписей, однако депутаты отклонили предложенный законопроект, назвав его сырым.

«Эти поправки ограничивают возможность народа продвигать какие-либо инициативы снизу,— заявил “Ъ” один из членов инициативной группы референдума о возвращении прямых мэрских выборов Владислав Постников.— Депутаты делают все, чтобы возросла вероятность ошибки, чтобы было легче придраться и забраковать документы». По его словам, собрать несколько сот человек будет проблематично — для этого нужна «большая площадка и ресурсы». Кроме того, увеличивается вероятность ошибки при заполнении паспортных данных. «Власть пытается отсечь граждан от участия в политике и управлении городом и областью»,— считает господин Постников.

Анастасия Реутова, Екатеринбург