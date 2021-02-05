Кубань по размеру госдолга опустилась на третье место в рейтинге российских регионов

Долг Краснодарского края перед федеральным бюджетом по итогам 2020 года составил 102,07 млрд руб. согласно отчету Министерства финансов РФ. По размеру долга Кубань за 2020 сместилась в рейтинге российских регионов со второго на третье место. Лидером рейтинга в 2020 году стала Московская область с долгом около 260 млрд руб., на втором месте - Свердловская область с долгом 114 млрд руб.

В целом же отмечается ухудшение финансового положения регионов, которые за года увеличили совокупный долг на 18%, к настоящему моменту он составляет 2,5 трлн руб. За год объем бюджетных кредитов вырос на 24%, при этом задолженность регионов перед кредитными организациями уменьшилась на 1%.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, к 1 февраля государственный долг Краснодарского края не изменился, оставшись на уровне января. Его размер составляет 102,76 мдрд руб. В структуре госдолга региона наибольшую долю по-прежнему занимают бюджетные кредиты — 72,07 млрд руб. Еще 30 млрд руб. составили обязательства по государственным ценным бумагам.

Ольга Логинова