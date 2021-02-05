Госдолг Краснодарского края остался на уровне конца 2020 года

Объем государственного долга Краснодарского края по данным на 1 февраля 2021 года составил 102,76 млрд руб. Это соответствует показателям предыдущего месяца, следует из материалов минфина Кубани.

В структуре госдолга наибольшую долю по-прежнему занимают бюджетные кредиты — 72,07 млрд руб. Еще 30 млрд руб. составили обязательства по государственным ценным бумагам.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 1 января государственный долг также составлял 102,07 млрд руб. – на 2,6% меньше, чем месяцем ранее. В целом по итогам 2020 года объем госдолга Краснодарского края увеличился на 2,6%: по данным на 1 января 2020 года он составлял 99,51 млрд руб.

Алексей Белянин