МВД отрицает, что приложение для блокировки мошеннических звонков получит доступ к телефонным книгам смартфонов

Размещенная в СМИ информация о том, что модуль «Антимошенник» официального мобильного приложения МВД получит «доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности», следует из поступившего в “Ъ” сообщения министерства. Мобильное приложение также не должно отслеживать и собирать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователей, отмечают в МВД.

О том, что в мобильном приложении МВД, которое позволяет экстренно вызвать полицию, появится сервис для борьбы с мошенническими звонками, “Ъ” сообщил 5 февраля. На его внедрение министерство потратит 63 млн руб. По условиям технического задания мобильное приложение МВД «должно иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя», с массивом мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей.

Никита Королев