МЧС предупредило об аномально холодной погоде в Москве и Подмосковье

С 7 по 11 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода, сообщило главное управление МЧС по столице со ссылкой на синоптиков Росгидромета. Аналогичное предупреждение, по сообщению ТАСС, распространило и управление МЧС по Московской области.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 7 по 11 февраля в городе Москве ожидается аномально холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7–12°C»,— указано на сайте столичного управления МЧС. Ведомство предупредило о соблюдении безопасности при использовании обогревателей.

Напомним, в начале февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что температура воздуха в Москве ночью будет опускаться до 15°C и ниже. По его словам, похолодание в европейской части России связано с изменением циркуляции воздуха.