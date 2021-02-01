Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Температура воздуха днем в европейской части России к концу недели опустится ниже 10 градусов, а в Москве — дойдет до 15, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Господин Вильфанд отметил, что в начале недели «ожидается комфортная зимняя погода» с температурой от 2 до 6 градусов. «Начиная с пятницы наступают более суровые условия, меняется циркуляция и температура ночью будет ниже 15 градусов, а дальше еще ниже на пару градусов»,— сказал господин Вильфанд ТАСС о температурах в европейской части России. По его словам, температура воздуха днем будет «в районе двузначных отметок со знаком минус».

В Москве температура воздуха опустится после 4 февраля, сказал господин Вильфанд. «Ночные температуры будут приближаться к 15 градусам, а в пятницу - субботу будут достигать 17…19 градусов. Дневные температуры в пятницу будут около 10 градусов мороза, а уже в субботу до минус 15 градусов будут доходить»,— отметил он.