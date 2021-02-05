Алексей Навальный избрал тактику нападения

Суд отложил рассмотрение нового дела Навального до 12 февраля. Политика обвинили в клевете в отношении ветерана. 95-летний Игнат Артеменко год назад снялся в ролике RT в поддержку поправок в Конституцию. Навальный, комментируя это видео в Twitter, назвал его участников предателями. И получил иск в суд. Первое заседание получилось довольно ярким, в основном благодаря обвиняемому. Участники спорили, обменивались оскорблениями и узнавали размер пенсий друг друга. Подробнее — Иван Якунин.

Участники процесса провели в Бабушкинском суде восемь часов, и обстановка там накалялась с каждым новым свидетелем. Навальный поймал оппонентов на противоречии: защите было сказано, что с иском о клевете в суд обратился сам ветеран Игнат Артеменко. Однако его внук, придя на заседание, заявил, что ни он сам, ни его дед в органы не обращались. Оппозиционер заявил, что прижал обвинение к стенке. Но как только Навальный попытался выяснить, чья же подпись стоит на заявлении, заседание завершилось, рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов: «Навальный попросил судью показать заявление со стороны потерпевшего об этой самой клевете. И буквально после того, как свидетель заявил, что он тоже хотел бы посмотреть на эту бумагу, прокурор резко встала и попросила судью перенести слушание, поскольку процессуальное время в данном случае закончено».

Онлайн-трансляция: рассмотрение дела Алексея Навального о клевете на ветерана Читать далее

Сам ветеран недолго давал показания. Его вывели в зал заседаний по видеосвязи. 95-летний мужчина сообщил, что ему показали пост Навального, и он решил защищать свою честь. После небольшого допроса ему стало плохо: ветерану вызвали скорую, а заседание прервали на час. После перерыва в зале стали появляться свидетели, в том числе и внук ветерана Игорь Колесников. Его Навальный с порога обвинил «в торговле дедушкой».

Игорь Колесников: «Я торгую своим дедушкой? Доказательства!» Алексей Навальный: «Вы торгуете своим дедушкой» ИК: «Доказательства! Вы из клетки это говорите, вы докажите!» АН: «Вот сейчас и узнаете, остановитесь».

Колесников, впрочем, признал, что за участие в ролике его дед получил «какие-то подарки от RT», но с обвинением Навального не согласился и пригрозил ему новыми исками. Сам политик действительно не стеснялся в выражениях. Родственника ветерана он назвал «ничтожеством» и «проституткой».

Суд сделал ему два замечания, после третьего его должны были удалить из зала, но этого не произошло. Адвокат Навального Ольга Михайлова, впрочем, заявила, что поведение политика можно объяснить: «Была достаточно накаленная ситуация, потому что в данном процессе, по нашему мнению, было допущено огромное количество уголовно-процессуальных нарушений со стороны судьи, со стороны прокурора. Естественно, Алексей на это очень бурно реагировал, поэтому у него была достаточно жесткая реакция. И, кроме того, последний свидетель, он, уже входя в зал, начал кричать, агрессивно себя вел».

Вообще по статье о клевете обвиняемым грозит до двух лет тюрьмы. Но это новая редакция Уголовного кодекса. На тот момент, когда Навальный писал твит, максимальным наказанием были исправительные работы или штраф до 1 млн руб.