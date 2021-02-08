Проект процесса

Минюст предложил распространить механизм регуляторной гильотины на все проекты нормативно-правовых актов (НПА), содержащих обязательные требования — как в рамках контрольно-надзорной деятельности, так и разрешительной. В результате любые НПА с обязательными требованиями должны будут поступать в Минюст с протоколом рабочей группы или подкомиссии при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Формально гильотина уже сработала 1 января 2021 года: все не пересмотренные требования считаются устаревшими за исключением массива норм, по которым бизнесу и регуляторам не удалось договориться. Пересмотр последних должен быть завершен до конца 2021 года. Однако, как отмечают на рынке, после окончания работы регуляторной гильотины достигнутый прогресс был бы нивелирован за два-три года — с принятием новых обязательных требований.

Де-факто идея Минюста означает неприменимость проектного подхода к реформе контрольно-надзорной деятельности и трансформирует гильотину из завершенного, пусть и успешного, проекта по дерегулированию в прикладной инструмент доказательного госуправления. Сам проект Минюста, отметим, подготовлен по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, который не раз указывал на необходимость донастройки регулирования на основе данных цифровых систем, в частности, для изменения регуляторной среды. Белый дом в соответствии с таким подходом уже утвердил новые порядки проведения оценки регулирующего и фактического воздействия НПА: от чиновников потребовали оценки эффективности предлагаемого и альтернативного регулирования, результативности уже принятых актов и необходимости актуализации действующих требований (см. “Ъ” от 11 января 2021 года и 9 сентября 2020 года).

Сама концепция госуправления с обратной связью, технически возможная и до пандемии, оформилась из опыта гибкой настройки антикризисных мер в весеннюю волну COVID-19: ускоренной цифровизации, возросшего уровня детализации данных и необходимости ускоренного дерегулирования. Эта работа дала понимание, что выстроить за год новую систему контроля и надзора и на этом успокоиться не получится — регуляторные заросли придется косить каждый год, а для этого, в отличие от разовой расчистки, нужен устойчивый метод. Отработка механизмов обратной связи де-факто и показала, как следует определять НПА, действительно мешающие предпринимателям. Вопрос только в том, как долго процесс расчистки будет интересен им самим: в отличие от проектов, дающих ощутимые и быстрые результаты, процессы обеспечивают те самые медленные и малозаметные изменения, которые и формируют бизнес-климат.