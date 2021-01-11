Не убедил — отменяй

Белый дом 31 декабря 2020 года утвердил новую версию правил проведения в РФ оценки регулирующего (ОРВ) и фактического (ОФВ) воздействия нормативных актов. Обе процедуры, введенные для защиты бизнеса от избыточного и неграмотного госрегулирования, теперь увязываются с законом об обязательных требованиях и становятся частью инфраструктуры, обеспечивающей актуальность, дешевизну и эффективность госрегулирования. Также новый механизм станет реализацией концепции «доказательного регулирования». Госорганам, чья деятельность затрагивает бизнес, теперь придется показывать эффективность предлагаемых нововведений в сравнении с возможными альтернативами и регулярно проверять, привело ли их внедрение к заявленным целям, а в противном случае корректировать или отменять устаревшие требования.

Постановление правительства №2453 от 31 декабря 2020 года внесло обширные изменения в правила подготовки нормативно-правовых актов (НПА) федеральных органов исполнительной власти и их госрегистрации, а также в процедуры ОРВ и ОФВ. Новации вызваны имплементацией в регламент работы госорганов над НПА требований юридического обеспечения реформы контроля и надзора — закона «Об обязательных требованиях в РФ»: предполагается, что все федеральные нормативные акты, затрагивающие бизнес (за вычетом международных и содержащих гостайну), должны будут проверяться на соответствие целям реформы. Это касается как введения новых требований (для этого проверка их соответствия закону погружается в порядок разработки новых НПА), так и обсуждения проектов нового регулирования с бизнесом в рамках процедуры ОРВ.

Например, помимо стандартного для оценки регулирующего воздействия (и зачастую выполняемого формально) требования описания решаемой проблемы новые правила предписывают детально описывать избегаемые риски возможного ущерба, степень опасности и соразмерность методов борьбы с ней. То же правило распространяется на требование к описанию альтернатив предлагаемого регулирования — теперь чиновникам придется представлять оценки эффективности других вариантов предлагаемого регулирования, чтобы доказать выбор наиболее эффективного.

Механизм второй процедуры — оценки фактического воздействия уже действующих норм — также существенно изменен. Это связано с внедрением концепции «доказательного регулирования»: поскольку идея одноразового применения «регуляторной гильотины» в 2020 году трансформировалась в постоянный пересмотр норм и запретов для поддержания их актуальности, Белый дом регламентировал этот процесс в утвержденных тем же постановлением правилах проведения ОФВ. Так, целью процедуры прямо объявлен «анализ достижения целей регулирования», заявленных в отчете об ОРВ (при наличии), а также плюсов и минусов его существования, выявление необоснованной нагрузки на бизнес и бюджеты. Правила детально описывают, какие вопросы должны быть раскрыты регуляторами при проведении процедуры ОФВ. По ее итогам публичный отчет об ОФВ должен быть опубликован контролирующим ведомством на срок не менее 20 дней, после чего ему предстоит доработать документ на основании поступивших замечаний и предложений и направить результат в Минэкономики.

Напомним, чтобы контролировать учет и регулярный пересмотр обязательных требований, с марта 2021 года Минэкономики должно запустить их единый реестр, он консолидирует информацию по всем требованиям в зависимости от сферы экономической деятельности — от нормативных источников требований до возможных санкций за их нарушения. Это должно обеспечить прозрачность процесса постоянного пересмотра норм и закрыть возможность применения к бизнесу требований, не включенных в него и миновавших регулярной ревизии (см. “Ъ” от 9 ноября 2020 года).

Отчеты об ОФВ будут проверяться Минюстом на соответствие закону об обязательных требованиях, а Минэкономики — на соблюдение процедуры. Контролировать работу ведомств и снимать конфликты будет правительственная комиссия по административной реформе. Итогом всей этой деятельности должно быть решение об отмене, исправлении или сохранении нормативного акта — в зависимости от того, насколько регулятору удастся доказать Белому дому его эффективность, работоспособность и конкурентность в сравнении с иными регуляторными механизмами; окончательное оформление изменений нормативной базы будет осуществлять аппарат правительства.

Олег Сапожков