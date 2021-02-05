Футбольный клуб «Тамбов» подал иск о банкротстве

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск ассоциации «Футбольный клуб "Тамбов"» о признании банкротом прежнего юрлица клуба — некоммерческого партнерства «ФК "Тамбов"». Согласно сведениям из карточки дела, сумма исковых требований превышает 322 млн руб.

Исковое заявление датировано 3 февраля, суд пока не принял его к рассмотрению. В тот же день в Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск к ассоциации на 1,01 млн руб. от ООО «Альянс Саранск "Д.У."», юридического лица отеля «Адмирал» в Саранске. Напомним, номинально домашним стадионом ФК «Тамбов» является саранский стадион «Спартак».

Прокуратура Тамбовской области в декабре возбудила административное дело в связи с невыплатой зарплат сотрудникам клуба. По данным прокуратуры, задолженность по зарплате составляет почти 118 млн руб., при этом источники оценивают ее в сумму от 130 млн до 150 млн руб. 4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) объявил, что что лига окажет «Тамбову» помощь на сумму около 51 млн руб. ФК «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

О будущем клуба — в материале “Ъ” «"Тамбов" дотянут до конца».