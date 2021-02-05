В Краснодаре суд ужесточил наказание участнику конфликта с перестрелкой

Краснодарский краевой суд согласился с мнением прокуратуры и отменил условный срок 43-летнему местному жителю Рамезу Дамаданову, который признан виновным в совершении хулиганства, сообщает пресс-служба прокуратуры. Осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении в течение года.

Рамез Дамаданов в августе 2019 года принял участие в конфликте в районе Вещевого рынка Краснодара, где произошла стрельба. Суд признал, что во время конфликта господин Дамаданов в присутствии посторонних лиц размахивал туристическим ножом, создавая тем самым опасность причинения вреда здоровью для окружающих. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде двух лет условно, но прокуратура сочла такую меру слишком мягкой.

Наталья Шинкарева

Анна Перова, Краснодар