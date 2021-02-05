Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие проблемы и нюансы скрываются за низкой ценой на объект, в чем опасность подобных сделок и можно ли найти привлекательные условия.

Сэкономить при покупке недвижимости, получить скидку или найти уникальное предложение — понятные и распространенные пожелания клиентов, подбирающих новую квартиру. Перед выходом на сделку покупатели зачастую сравнивают несколько вариантов. Привлекательные условия можно найти как на первичном рынке, так и на вторичном. Сегодня в столице в сегменте объектов от собственников представлено в продаже 17 лотов, стоимость которых менее 3 млн руб. При этом площадь подобных предложений варьируется от 13 до 76 кв. м. Также различается статус: есть и апартаменты, и квартиры. Но за низкой ценой нередко скрываются проблемы и нюансы. Ведь просто так никто очень дешево не продает.

Эксперты Агентства инвестиций в недвижимость выделяют несколько причин. Во-первых, таким образом, собственник может вынуждено продавать из-за собственных долгов. В этом случае сделка может быть оспорена. Если объект попадет в конкурсную массу, то новый в перспективе владелец может лишиться квартиры. Вторым популярным вариантом продажи объекта дешево является свежее наследство. Опасность здесь тоже есть, так как в течение трех лет могут объявиться родственники, которые будут претендовать на данный объект.

Одни их самых дешевых объектов на вторичном рынке недвижимости Москвы — это переделанные в несколько отдельных студий квартиры, чаще трехкомнатные и на первых этажах. Здесь важно понимать, что клиент покупает только долю и в объекте, где есть существенная перепланировка с переносом «мокрых» зон.

В целом, дешевые квартиры почти всегда являются проблемными. Брокеры уверены, что если продавцы таких лотов говорят, что рисков нет, то надо искать лучше — где-то они точно есть.