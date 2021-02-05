В детском питании американского производства обнаружены следы токсичных металлов

Расследование подкомитета Палаты представителей Конгресса США по экономической и потребительской политике показало, что в детском питании ведущих американских производителей Nurture, Hain, Beech-Nut и Gerber содержатся токсичные металлы: мышьяк, свинец, кадмий и ртуть. Как отмечается в отчете подкомитета по итогам расследования, уровень содержания этих металлов в детском питании превышает допустимые показатели, установленные соответствующими органами. Потребление продуктов, содержащих эти металлы, грозит нарушением развития мозга у младенцев.

Расследование было начато на основании появившейся в ноябре информации о том, что в детском питании содержатся тяжелые металлы. Подкомитет направил запросы семи крупнейшим американским производителям детского питания. На запрос ответили только четыре из них — Nurture (HappyBaby), Hain (Earth`s Best Organic), Beech-Nut и Gerber, которые провели внутренние проверки, проверили качество продукции и документацию и представили результаты законодателям. Компании Walmart (бренд Parent`s Choice), Sprout Organic Foods и Campbell (бренд Plum Organics) сотрудничать с подкомитетом отказались.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) устанавливает для бутилированной воды максимальный допустимый уровень содержания мышьяка 10 мг на тонну, свинца — 5 мг на тонну, кадмия — 5 мг на тонну и ртути — 2 мг на тонну. При этом в детском питании уровень содержания мышьяка оказался превышен в 91 раз, свинца — в 177 раз, кадмия — в 69 раз и ртути — в 5 раз. Проверка показала, что внутренние стандарты компаний допускают такое содержание металлов в продукции и производители осознанно продавали ее.

По итогам расследования подкомитет Палаты представителей рекомендовал обязать производителей производить тестирование конечной продукции на содержание токсичных металлов, размещать на упаковке продукта данные об уровне их содержания, найти замену тем ингредиентам, которые содержат эти металлы.

Алена Миклашевская