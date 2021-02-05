Под Магнитогорском начались тренировки участников Кубка мира по сноуборду

Горнолыжный курорт «Банное» под Магнитогорском готовится принять этап Кубка мира по сноуборду с 6 по 7 февраля. Сначала, 5 февраля, там проходят тренировочные заезды, а уже 6 февраля состоятся соревнования по параллельному слалом-гиганту, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

На 6 февраля намечена первая часть состязаний: в 9:00 начнутся квалификационные заезды, в 12:30 – торжественная церемония открытия соревнований, а в 13:00 – финальные заезды. По словам организаторов Кубка, они ожидают около двух тысяч зрителей ежедневно.

«При подготовке к организации этих соревнований мы выполняем все предписания и рекомендации Роспотребнадзора, разработан комплекс мер для того, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы. Мы рады тому, что все спортсмены у нас с отрицательными тестами на Covid-19», – отмечает руководитель Оргкомитета этапа Кубка мира на «Банном», заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Предыдущий этап Кубка мира по сноуборду прошел в Москве 30 января.