Анонсирование нелегитимных акций противоречит закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM” об отношении Кремля к заявлению координатора региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова о планах проведения митингов в поддержку политика.

«Не применительно к конкретному заявлению, а в целом наша позиция хорошо известна: анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций, само по себе это уже не коррелируется с законом. Есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле», — сказал Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента назвал планы сторонников оппозиционера освободить его из тюрьмы внешнеполитическими методами «демонстрацией статуса иноагента». «Были и более ранние заявления, где адресатом выступали зарубежные государства, Соединенные Штаты Америки и так далее. Полная демонстрация статуса иноагента, это даже не нуждается в каких-то разъяснениях», — сказал Дмитрий Песков.

4 февраля координатор региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что 6 и 7 февраля митинги в поддержку политика проводиться не будут.