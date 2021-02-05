МОК поставил прессу в рамки

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал первую версию правил поведения пишущих журналистов и фотографов на Играх в Токио. Они весьма жесткие. Так, МОК взял курс на уменьшение количества журналистов, освещающих Олимпиаду с места события, урезав вдвое количество мест в большинстве пресс-центров. Кроме того, репортерам нужно будет заранее составить план пребывания в Токио с указанием всех лиц, с которыми они намерены контактировать, и всех мест, которые намерены посетить. Пользоваться общественным транспортом им нельзя. Покидать отель без особого разрешения — тоже.

Международный олимпийский комитет совместно с оргкомитетом Игр-2020, которые должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа, опубликовал первую версию правил поведения пишущих журналистов и фотографов на Олимпиаде. Из них следует, что МОК постарается значительно уменьшить их количество на турнире. По сведениям “Ъ”, многие редакции российских СМИ уже получили уведомление о том, что часть ранее выданных им аккредитаций отозвана. Впрочем, в правилах утверждается, что цели в приказном порядке уменьшить количество журналистов, освещающих Игры, нет.

Просто для соблюдения требования эпидемиологической безопасности все помещения, предназначенные для работы прессы, были подвергнуты редизайну. В результате их вместимость в среднем уменьшилась на 50%.

Как следствие, были пересмотрены правила доступа на стадионы и в залы. В Токио от журналистов будут требовать заранее бронировать места на всех соревнованиях без гарантии удовлетворения заявки. Единственным местом, куда доступ будет открыт без ограничений, останется главный пресс-центр.

Впрочем, это далеко не самые обременительные ограничения. В правилах отмечается:

каждый журналист, намеревающийся посетить Игры, за две недели до отлета должен установить на свой смартфон разработанное Министерством здравоохранения Японии приложение COCOA и ежедневно отчитываться через него о состоянии своего здоровья;

и ежедневно отчитываться через него о состоянии своего здоровья; допуск на Игры может быть предоставлен только при условии, что у прибывающего на руках свежий тест на отсутствие COVID-19 , проведенный согласно стандартам, установленным японскими властями (его результаты также требуется передать через COCOA заранее);

, проведенный согласно стандартам, установленным японскими властями (его результаты также требуется передать через COCOA заранее); перед отлетом в Японию требуется предоставить детальный план пребывания на 14 дней . В нем должны быть указаны все, с кем репортер намерен контактировать, и все места, которые он намерен посетить. При этом список мест, в которые журналисты могут попасть, фактически ограничен отелем и спортивными объектами. Им запрещено посещать туристические зоны, магазины, рестораны, спортзалы, кинотеатры и т. д. Запрещено также пользоваться общественным транспортом без специального разрешения. Отель можно покидать только для поездки на олимпийские объекты (с использованием выделенного для этой цели организаторами транспорта) и посещения ограниченного круга заранее согласованных мест;

. В нем должны быть указаны все, с кем репортер намерен контактировать, и все места, которые он намерен посетить. При этом список мест, в которые журналисты могут попасть, фактически ограничен отелем и спортивными объектами. Им запрещено посещать туристические зоны, магазины, рестораны, спортзалы, кинотеатры и т. д. Запрещено также пользоваться общественным транспортом без специального разрешения. Отель можно покидать только для поездки на олимпийские объекты (с использованием выделенного для этой цели организаторами транспорта) и посещения ограниченного круга заранее согласованных мест; на самих объектах запрещено подходить к спортсменам ближе, чем на 2 м. Друг от друга следует держаться на расстоянии 1 м. В МОК также дали понять, что общение со спортсменами будет сведено к минимуму. Если оно состоится, то только с соблюдением социальной дистанции и при наличии защитных экранов между собеседниками. Пресс-конференции будут дублироваться в онлайн-формате.

Отмечается также, что все представители СМИ будут регулярно тестироваться на коронавирус. В случае выявления у человека инфекции он будет помещен на 14-дневный карантин. В том числе в «учреждение, предусмотренное правительством Японии». Ограничительные меры могут коснуться и тех, кого журналист указал в списке своих близких контактов.

Отметим, что правила будут еще дорабатываться в процессе изменения эпидемиологической ситуации. Следующая их версия будет представлена в апреле. Окончательная — в июне.

Арнольд Кабанов