В Астраханской области введут в эксплуатацию 315 тыс. кв. м жилой площади

В Астраханской области планируется ввести в эксплуатацию 315 тыс. кв. м жилья в 2021 году. Также ведется строительство семи жилых комплексов в областном центре. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Кроме того, в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить более 60 общественных пространств. На 2022 год запланировали строительство микрорайона «Теплый» (33 дома) и определили пять территорий в Астрахани и Ахтубинске для жилой и нежилой застройки.

Мария Шахрай