В аукционах на закупку томографов в Башкирии нашли нарушения

Управление ФАС по Башкирии в ходе внеплановой проверки нашло нарушения закона о контрактной системе при проведении министерством здравоохранения Башкирии четырех аукционов на поставку томографов. По мнению антимонопольной службы, заказчик неправомерно сократил сроки подачи заявок, чем «заведомо ограничил количество участников закупок». «Закупки были объявлены в последних числах декабря, прием заявок приходился на праздничные и выходные дни и закончился 11 января»,— отмечает пресс-служба управления. — Как следствие, все контракты «достались» ООО „Медтехника“».

Как указано на сайте госзакупок, управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии на четырех аукционах с 12 по 20 января отобрало поставщика магнитно-резонансного томографов в рамках национального проекта «Здравоохранение». Во всех аукционах победителем стало ООО «Медтехника» (через ООО «Медэкспосервис» принадлежит Наталье Поляковой и Виктору Истомину). Томограф стоимостью 84,15 млн руб. компания должна поставить в городскую больницу Салавата, два томографа общей стоимостью 110 млн руб. — в Туймазинскую ЦРБ и ГКБ № 18 Уфы, за 99,5 млн руб.— в ГКБ №1 Стерлитамака, а за 118,81 млн руб. — в Республиканский клинический онкодиспансер. В трех аукционах участвовало также санкт-петербургское ООО «Параметры здоровья» (владелец Сергей Гончарук).

Майя Иванова