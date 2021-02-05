В Сочи хотят наказывать за катание вне горнолыжных трасс

Рабочая группа при администрации Сочи прорабатывает вопрос о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, запрещающих катание вне горнолыжных трасс и специальных зон для фрирайда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

По мнению властей курорта, такие меры позволят создать механизм правового воздействия на любителей экстремального отдыха. Сейчас единственная ответственность за это – временная блокировка ски-пасса. Это мера установлена внутренними регламентами самих горнолыжных курортов.

«Мы видим, что за последние годы значительно выросли уровень и культура катания на горнолыжных курортах Сочи. Но, к сожалению, случаи катания вне трасс фиксируются. Нашу совместную задачу видим в проработке законных механизмов воздействия на таких гостей, чтобы не допускать несчастных случаев, травмирования туристов, а также провоцирования непроизвольного схода лавин в слепых зонах»,- подчеркнул вице-мэр Сочи Владимир Пушкарев.

Сейчас законодательную инициативу прорабатывают юристы трех курортов горного кластера, а также специалисты администрации города и депутаты Городского Собрания Сочи.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в начале января 2021 года стало известно, что мэрия Сочи по поручению главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина подготовит предложения к федеральному закону об апартаментах, который рассмотрят в Госдуме в ходе весенней сессии.

Алексей Белянин