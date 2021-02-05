Получено разрешение на реконструкцию манежа «Спартак» в Перми

Городской департамент градостроительства и архитектуры выдал разрешение на реконструкцию манежа «Спартак» на ул. Рабочей, 9. По данным реестра разрешений на сайте мэрии, разрешение на реконструкцию объекта было выдано 8 октября 2020 года МАУ «Физкультурно-спортивный центр «Спартак». Общая площадь объекта после реконструкции составит 10,3 тыс. кв. м.

Напомним, мэрия приобрела манеж «Спартак» в 2018 году за 160 млн руб. Спортивный объект площадью 10,2 тыс. кв. м входил в конкурсную массу обанкротившегося ООО «Магнит-Инвест». Основным кредитором общества является АКБ «Экопромбанк», также признанный несостоятельным.

В 2019 году администрация, по результатам конкурса, заключила контракт на разработку проекта реконструкции манежа «Спартак» с ООО «ПрофПроект» стоимостью 11,5 млн руб. Сегодня проект уже утвержден. По планам на первом этаже манежа разместят беговые дорожки длиной 200 м со скруглениями по радиусу, две легкоатлетические дорожки по 110 м, сектор для толкания ядра, площадку для прыжков в длину, трибуны, судейскую комнату, комментаторскую кабину, тренажерный зал с раздевалками и конференц-зал. Фасад здания покрасят в яркие цвета.

После реконструкции одновременно в манеже смогут заниматься до 100 легкоатлетов, а в других залах — десятки бадминтонистов, единоборцев и других спортсменов. Объявить торги на реконструкцию манежа городские власти собирались в начале 2021 года. Сметная стоимость реконструкции «Спартака» составляет 562,6 млн руб.