Стоимость строительства художественной галереи вновь скорректировали

Максимальная цена контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации стадии «Рабочая документация» и работ по строительству объекта «Здание Пермской государственной художественной галереи» снижена на 6 млн руб. и составляет 4,225 млрд руб. Заявки участников принимаются до 19 февраля. Это следует из документации конкурса, размещенной на сайте госзакупок.

В декабре прошлого года цена контракта составляла 4,231 млрд руб., по сравнению с октябрем прошлого года сумма выросла на 108 млн руб. Как поясняли в пресс-службе министерства строительства Прикамья, цена была пересчитана в соответствии с обновленными индексами на выполнение строительно-монтажных работ. Сейчас стоимость контракта снова скорректирована.

Очередной конкурс на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи краевые власти объявили в конце декабря 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,231 млрд руб. На предыдущем конкурсе стоимость строительства оценивалась в 4,123 млрд руб. Техническое задание предусматривает строительство пятиэтажного здания площадью 21,6 тыс. кв. м на территории культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1). Это в семь раз больше действующего помещения галереи. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

Конкурс на проектирование и строительство галереи объявлен уже в четвертый раз. Первый аукцион, объявленный в конце 2019 года, признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки. Во время повторных торгов весной 2020 года единственным участником закупки стало московское ООО «РСК-Ренессанс», занимавшееся ремонтными и реставрационными работами для театров бизнесмена Владимира Кехмана. Позднее компанию отстранили от аукциона, так как «РСК-Ренессанс» представила недостоверную информацию о возведении многоквартирного дома во Владивостоке. На третий конкурс, от 5 октября, поступила единственная заявка — от ООО «АСГ Техно Строй», подконтрольного Алексею Садкову, сыну депутата Калининградской областной думы Виталия Садкова. Однако турецкая строительная компания АО «Контек Иншаат Аноним Ширкети» пожаловалась по этому поводу в ФАС РФ. Антимонопольная служба во время проверки конкурса выявила нарушения и заблокировала торги и их результаты.