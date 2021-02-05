Суд взыскал с «дочки» «Норникеля» 146 млрд руб. из-за аварии под Норильском

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Енисейского управления Росприроднадзора о взыскании с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, дочернее предприятие ГМК «Норникель») ущерба за разлив нефтепродуктов в Норильске. Суд взыскал с НТЭК 146 млрд руб., сообщили “Ъ” в суде.

«Взыскать с НТЭК в доходы соответствующих бюджетов 146,18 млрд руб. вреда, причиненного окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте «топливное хозяйство ТЭЦ-3»,— огласила решение судья. В доход федерального бюджета должны быть выплачены 145,5 млрд руб. (в счет возмещения вреда водным объектам), в бюджет Норильска — 685 тыс. руб. (в счет возмещения вреда почвам).

Росприроднадзор предъявил к НТЭК иск на 147,8 млрд руб. (147 млрд руб. за вред водным объектам и 738,6 млн руб. — почвам). В самой компании оценили ущерб в 21,4 млрд руб., полагая, что регулятор неоправданно применил максимальные коэффициенты и завысил объем попавших в воду нефтепродуктов.

Глава Росприроднадзор Светлана Радионова сообщила, что ведомство довольно решением суда. «Мы счастливы, мы победили или выиграли. <…> Никогда в истории страны такого не было»,— заявила она журналистам (цитата по ТАСС).

«Норникель» намерен изучить полный текст решения. «В соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано. "Норникель" внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста»,— говорится в сообщении компании.

Обыкновенные акции «Норникеля» падают в ходе торгов на Мосбирже на 1,49%, до 25 390 руб.

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Крупный разлив нефтепродуктов на принадлежащей НТЭК ТЭЦ-3 в Норильске произошел в мае 2020 года. В результате аварии около 6 тыс. тонн дизельного топлива из резервуара №5 попали в грунт, еще 15 тыс. тонн — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки.

Подробнее — в материале “Ъ” «Арктический шлейф».

Дарья Решетникова, Новосибирск