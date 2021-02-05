В Хвалынском районе бык забодал хозяина до смерти

В Саратовской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в Хвалынском районе. Об этом сообщает СУ СК.

Тело 69-летнего жителя селя Добовый Гай было обнаружено 4 февраля на открытом участке местности около одного из домов.

Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. На туловище, шее и лице мужчины обнаружены рваные раны, также у погибшего сломана нога.

По предварительным данным, ранения хозяину нанес домашний скот во время выгона на улицу. Среди животных стада обнаружен бык, на рогах которого имеются следы бурого цвета.

Марина Ковалева