Добрынинский мост в Ярославле перекроют для очистки от снега

В Ярославле будет временно ограничено движение транспорта по Добрынинском мосту с вечера 6 февраля до утра 7 февраля, сообщили в мэрии города. В мэрии уточнили, что путепровод будет перекрыт для уборки снега.

«В связи с производственными работами по вывозу снега с Добрынинского путепровода, будет ограничено движение с 20:30 6 февраля до 6:00 7 февраля на данном участке дороги»,— говорится в сообщении мэрии.

Напомним, что в настоящее время для проезда по Добрынинскому мосту открыта после ремонта только одна часть. “Ъ-Ярославль” сообщал, что по второй части моста, где после проведенного в 2020 году ремонта, были выявлены дефекты в пролетной конструкции, движение запрещено. Пока решения о продолжении ремонта не принято.

Капитальный ремонт Добрынинского путепровода ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт заключен с подрядной организацией АО ГК «ЕКС» на сумму более 490 млн руб. Также в июне 2020 года на завершение работ по ремонту Добрынинского путепровода было дополнительно направлено еще 292 млн руб. В целом за все время на работы по мосту было выделено около 1 млрд руб.

Антон Антонов