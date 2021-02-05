В Новосибирске начались испытания самолета с электродвигателем

В Новосибирске начались испытания самолета с первым в мире электродвигателем. Сегодня стартовал этап наземных отработок самолета-летающей лаборатории с демонстратором гибридной силовой установки, оснащенной сверхпроводниковым электродвигателем мощностью 500 кВт, сообщает Фонд перспективных исследований. Система была установлена на самолет ЯК-40. Испытания были проведены на базе ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина»

«На сегодняшний день в гражданской авиации технологии исчерпаны, и идет борьба за зеленую авиацию, за будущее авиации, за новые виды топлива. Это первый шаг к созданию электрического самолета»,— сказал генеральный директор НИЦ "Институт им. Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов (цитата по ТАСС)

Во время первых испытаний двигателя была подтверждена правильность использованных технических решений, исследованы условия электромагнитной совместимости бортового и ВТСП-оборудования, а также основные режимы работы электродвигателя и его систем.

Двигатель создан в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и компании «Суперокс».

Даниил Тарабукин