«Таврос экопульс» получит в Белорецке участок для завода по переработке гороха

Власти Башкирии предоставят ООО «Таврос экопульс» в аренду без торгов земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта — завода по хранению, первичной и глубокой переработке гороха, следует из распоряжения правительства Башкирии от 3 февраля, опубликованного сегодня. Площадь участка — 233,54 тыс. кв. м, он расположен в Белорецке.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии предписано заключить договор аренды с компанией.

ООО «Таврос экопульс», по данным «Спарк-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2020 года. Компания занимается производством крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Уставный капитал предприятия —10 тыс. руб. Компания принадлежит ООО УК «Таврос». Головная компания AVG AGRO GLOBAL LTD находится на Кипре.

Майя Иванова