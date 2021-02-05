Дело в отношении пенсионерки, переводившей деньги Айрату Дильмухаметову, передано в другой суд

Судья Кировского районного суда Рустем Шаймухаметов направил уголовное дело в отношении 59-летней Ильмиры Бикбаевой, обвиняемой в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), в Октябрьский райсуд — по месту совершения предполагаемого преступления. Ходатайство заявил ее адвокат Дмитрий Казаков.

По версии следствия, Ильмира Бикбаева в 2018-2019 годах перевела 6 тыс. руб. неоднократно судимому башкирскому общественнику Айрату Дильмухаметову. В августе прошлого года Центральный окружной военный суд в Самаре признал его виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России и пропаганде терроризма, а также в финансировании экстремистской деятельности и призывах к участию в ней, приговорив к девяти годам колонии строгого режима.

Предварительно установлено, что деньги переводились с банковской карты, открытой и обслуживаемой в отделении Сбербанка на территории Октябрьского района, по месту жительства подсудимой, сообщил судья.

Влада Шипилова