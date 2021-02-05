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В Усть-Лабинске сгорело здание бывшей кальянной

В Усть-Лабинске Краснодарского края сгорело здание бывшей кальянной. По информации краевого ГУ МЧС РФ, огонь распространился на площадь 300 кв.м. Спасателям понадобилось около часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Сообщение о пожаре  в здании по улице Ленина поступило  диспетчеру Усть-Лабинского ПСГ в 20.24, отметили в пресс-службе ведомства. Спустя десять минут было установлено, что происходит горение одноэтажного неэксплуатируемого здания. В 20.55 огонь удалось локализовать, в 22.14 ликвидировать. 

К тушению были привлечены семь сотрудников МЧС и три единицы техники. О пострадавших не сообщается. 

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на базе отдыха в станице Голубицкой потушили пожар площадью 100 квадратных метров.

Наталья Решетняк


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