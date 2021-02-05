Госслужащим Башкирии запретили критиковать власть в соцсетях

Указом главы Башкирии от 20 декабря 2020 года внесены изменения в указ президента республики от 8 августа 2011 года о кодексе этики и служебного поведения государственных гражданских служащих региона. Документ опубликован 3 февраля.

Согласно новой редакции указа, госслужащий обязан предоставлять работодателю сведения об адресах сайтов или страниц сайтов, где он размещал общедоступную информацию и данные, которые позволяют его идентифицировать.

Кроме того, с момента введения новой версии указа госслужащие при размещении в интернете информации должны «воздерживаться от высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов и их руководителей, ответственно относиться к размещению информации, в том числе прямо или косвенно указывающей на его должностной статус», а также не размещать информацию, которая может «нанести ущерб его личной репутации или авторитету государственного органа», отмечается в документе.

Из пункта о запрете на получение чиновниками вознаграждения в связи с исполнением ими должностных обязанностей от физических и юридических лиц убрали слова «за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей», а также добавили новое условие о возможности выкупа госслужащим подарка, полученного «в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями», который, согласно указу от 2011 года, признается собственностью республики.

В пункт о внешнем виде госслужащего при исполнении должностных обязанностей тоже внесены изменения. Так, на официальных мероприятиях в Дни национального костюма народов Башкирии им разрешается надевать стилизованные деловые национальные костюмы, описания которых утверждаются главой республики.

Майя Иванова