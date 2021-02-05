Суд частично удовлетворил иск Александра Сидякина к Рауфе Рахимовой и «Радио Свобода»

Кировский районный суд Уфы сегодня частично удовлетворил иск руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина и председателя Общественной палаты республики Ростислава Мурзагулова к издателю газеты Bonus и портала ProUfu.ru Рауфе Рахимовой и ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено в список СМИ-иноагентов). Об этом "Ъ-Уфа" сообщили в «Радио Свобода». Сведения, размещенные в сентябре 2020 года в статье «Рауфа Рахимова: "Рекламодатели не уходят, на них оказывается давление"» на сайте Idel.Реалии (включено в реестр иноагентов), признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истцов. Суд обязал «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» удалить из материала фразу «Некоторым рекламодателям звонили Мурзагулов и Сидякин и сказали о том, что надо прекращать взаимодействие, иначе у вас будут проблемы», и опубликовать сообщение, что эти сведения недостоверны.

С Рауфы Рахимовой и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» суд взыскал по 20 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу Александра Сидякина и Ростислава Мурзагулова. Истцы просили выплатить им 250 тыс. руб. компенсации.

Иск о защите чести и достоинства поступил в суд в октябре. Александр Сидякин и Ростислав Мурзагулов заявили, что «не оказывали давление на рекламодателей ProUfu.ru».

Влада Шипилова