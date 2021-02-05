В Волгоградской области запустят производство по изготовлению ПЭТ-упаковок

В Волгоградской области реализуют инвестпроект по производству одноразовых пищевых перерабатываемых лотков из полимерных материалов для упаковки полуфабрикатов. Общая стоимость проекта составляет 1 млрд руб. Об этом сообщили в областной администрации.

Первый этап проекта завершили в 2020 году, на эти цели направили 300 млн руб. До конца 2021 года планируется запустить новый цех. Общий объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской области превысит 250 млн руб. ежегодно, отмечают в обладминистрации.

Всего в 2021 году региональные предприятия реализуют 22 промышленных инвестпроекта, 16 из них направлены на модернизацию действующих участков, шесть — на создание новых производств. На эти цели направят 40 млрд руб.

Мария Шахрай