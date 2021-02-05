Прирост COVID-19 в Саратовской области опустился ниже 240 случаев за сутки

В Саратовской области подтверждено 239 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве региона. Выздоровело за сутки 259 пациентов.
Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 44399 человек, выздоровевших – 39089.
В Саратове подтверждено 94 новых случая, в Энгельсском районе — 28, в Балаковском — 25, Балашовском и Ртищевском — по 11, на других территориях менее шести.
Пневмония наблюдается у 150 пациентов, ОРВИ - у 78, с бессимптомным течением 11 человек.
Среди заболевших 15 детей и 113 взрослых старше 50 лет.