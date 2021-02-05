Пункты МЧС разворачивают на нижегородских трассах из-за снега

Нижегородское управление МЧС разворачивает свои пункты на двух трассах региона из-за непогоды. Как сообщили в пресс-службе ведомства, городок жизнеобеспесения появится на трассе М7 в районе Ветчака. На трассе Р-159 (Нижний Новгород – Киров) у деревни Золотово будет работать пункт обогрева.

Планируется, что оборудование и специалисты прибудут на место в 11:30.

Как ранее сообщалось, снегопад в Нижнем Новгороде ожидают с 5 по 6 февраля. Синоптики прогнозируют появление гололеда и снежных заносов на дорогах.

Анастасия Еремина