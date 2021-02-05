В Ярославле ожидаются морозы до минус 30 градусов и метели со снегом

В Ярославской области, а также в ряде других регионов Центральной России 5 февраля ожидается ухудшение погоды, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Синоптики прогнозируют сильный снег, ветер, порывы которого могут достигать 12 м/с, метели. Также в пятницу ожидается похолодание до минус 12-13 градусов.

В связи с изменениями погоды на дорогах прогнозируется возникновение гололедицы. Возможно возникновение снежных заносов. Из-за метели прогнозируется ухудшение видимости на дорогах.

По данным специалистов центра погоды «Фобос» понижение температуры в Ярославле и области продолжится в предстоящие выходные и в начале следующей недели. В субботу 6 февраля температура воздуха прогнозируется на уровне минус 16-17 градусов. В воскресенье 7 февраля днем ожидается до минус 20 градусов, а в понедельник 8 февраля утром прогнозируются морозы до минус 26, а местами до минус 30 градусов.

Антон Антонов