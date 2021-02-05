В Екатеринбурге прошли обыски у родителей главы штаба Навального

Сегодня около 6:30 утра в Екатеринбурге сотрудники следственного комитета и оперативники Центра «Э» провели обыски в квартире координатора региональных штабов Навального Леонида Волкова, рассказала It’s my city его мать Сусанна Волкова. Следственное мероприятие проходило в рамках дела в отношении Леонида Волкова о нарушении санитарно-эпидемических правил на несанкционированных протестных акциях в Москве 23 января.

Госпожа Волкова отметила, что обыски заняли примерно час, сотрудники правоохранительных органов вели себя «культурно». По итогу мероприятий не было ничего изъято.

Напомним, ранее Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение Леониду Волкову по делу о склонении подростков к участию в несанкционированных акциях 23 января. Он обвиняется по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Сам господин Волков в данный момент живет за границей.