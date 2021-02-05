Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались три инфицированных пациента — 81-летний мужчина и женщины 88 и 89 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 54 жителя Ижевска, восемь граждан из Шарканского района, по семь — из Воткинска и Сюмсинского района, шесть — из Завьяловского района, пять — из Сарапула, три — из Воткинского района, по два — из Вавожского, Увинского, Якшур-Бодьинского районов, один — из Можги. В их числе девять детей до 14 лет и 17 человек старше 65 лет. При этом 121 пациент вылечился от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 26129 случаев заражения коронавирусом. Из них 344 закончились летальным исходом, 22653 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 105 заболевших находятся в тяжелом состоянии.