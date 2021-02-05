Байден объявил о приостановке вывода военных из ФРГ

США пока не будут выводить своих военных из ФРГ, сообщил американский президент Джо Байден. Ранее его предшественник Дональд Трамп объявил о намерении вывести из страны 12 тыс. американских военных.

«На время проведения анализа мы приостанавливаем любой вывод войск из Германии»,— сказал господин Байден во время своего выступления в Госдепартаменте США, где представил внешнеполитический курс новой администрации Белого дома. Сколько времени займет анализ, глава Белого дома не уточнил.

Джо Байден добавил, что США должны привести свое военное присутствие в соответствии с интересами дипломатии. «Министр обороны Ллойд Остин возглавит глобальный пересмотр дислокации наших войск, чтобы военное присутствие США отвечало нашим приоритетам во внешней политике и интересам национальной безопасности»,— уточнил он.

В июне 2020 года Дональд Трамп пообещал сократить численность военных в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. Он заявил, что не понимает, почему США должны тратиться на защиту ФРГ от России, в то время как немцы закупают российский газ, а также раскритиковал власти ФРГ за нежелание повышать расходы на оборону в рамках НАТО. Также планировалось, передислоцировать часть находящихся в ФРГ американских военных в другие европейские страны.

О заявлении Вашингтона и реакции Берлина — в материале “Ъ” «Друг платежом красен».