Многоотходовая комбинация

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) предлагает передать программу поддержки строительства мусоросжигающих ТЭС «Ростеха» стоимостью 600 млрд руб. на уровень регионов. В таком случае госкорпорация потеряет 1,5 трлн руб. гарантированных платежей оптового энергорынка и будет вынуждена договариваться с каждым регионом о стоимости объектов, доходности и источниках возврата вложений. «Ростех» против изменения механизма, но согласен получать с оптового энергорынка лишь 100 млрд руб. за 15 лет, если сможет прибегнуть к другим источникам финансирования.

Механизм поддержки строительства новых мусоросжигающих электростанций (МТЭС) «РТ-Инвеста» (структура «Ростеха») может быть изменен. По мнению «Совета рынка» (регулятор энергорынков), решение о необходимости строительства МТЭС должны принимать регионы — определять количество и объем мощности станций, их стоимость, а также уровень доходности и источники возврата инвестиций. Регулятор представил инициативу на совещании у первого замглавы комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева.

На уровне региона МТЭС может получить долгосрочный тариф по действующей программе поддержки ВИЭ на розничном энергорынке (всю электроэнергию станции покупают сетевые компании для компенсации потерь). Другие источники возврата инвестиций — тариф за тепло, тариф за вывоз мусора, а также субсидии из бюджета.

Сейчас новые МТЭС в России строятся за счет оптового энергорынка по механизму, схожему с договорами поставки мощности (ДПМ ТБО, гарантирует повышенные платежи за мощность). «РТ-Инвест» уже строит по ДПМ четыре станции в Подмосковье и одну в Татарстане общей мощностью 355 МВт. МТЭС будут получать половину платежа за мощность с оптового энергорынка, половину — с потребителей региона. По расчетам «Совета рынка», первая ценовая зона энергорынка (европейская часть РФ и Урал) будет платить за МТЭС по 18 млрд руб. в год.

«Ростех» планирует построить еще 25 станций примерно на 1,5 ГВт за 600 млрд руб. (без НДС). Рассматриваются 25 агломераций, включая Подмосковье, Сочи и черноморское побережье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Екатеринбург, Нижний Новгород. Но механизм еще обсуждается. На прежних условиях нагрузка на оптовый рынок составит 1,2–1,5 трлн руб. за 15 лет, дополнительная оплата мощности для первой ценовой зоны — 80–100 млрд руб. в год, среднее подорожание электроэнергии — 5%.

К параметрам нового проекта «РТ-Инвеста» много вопросов. По оценкам регулятора, объем мощности МТЭС можно снизить до 1 ГВт, а CAPEX — с нынешних 379 тыс. руб. до 234 тыс. руб. за 1 кВт. В «РТ-Инвесте» утверждают, что предложения компании по затратам подтверждаются технологическим и ценовым аудитом и текущими проектами. Там считают, что реализация проекта «не должна происходить за счет тарифа для населения». При этом компания согласна на большое снижение поступлений с оптового энергорынка — до 100 млрд руб. за 15 лет, «но при условии получения дополнительных мер господдержки». Среди них — «зеленый» тариф, средства расширенной ответственности производителей и специальные субсидии. Одноставочная цена МТЭС при этом может составить 5,5 руб. за 1 кВт•ч.

В «Совете рынка» заявили “Ъ”, что не поддерживают идею субсидирования МТЭС за счет ДПМ или иного механизма на оптовом энергорынке «в любом объеме». В Минэнерго также против расширения программы ДПМ для МТЭС. Там отмечают, что электроэнергия с МТЭС очень дорогая (в 4–5 раз выше цен оптового энергорынка), а капзатраты почти в четыре раза выше показателя АЭС и СЭС.

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) полагают, что «МТЭС могут рассчитывать только на оплату энергомощности и электроэнергии на общих условиях (КОМ и РСВ), а все остальное должно обеспечиваться по их "основному месту работы" — в сфере обращения отходов».

«Предложенное изменение механизма существенно усложнит возврат инвестиций для "РТ-Инвеста": регион вряд ли согласится увеличивать платеж населения за вывоз мусора и тариф за тепло»,— считает глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов. По его мнению, финансирования по программе поддержки ВИЭ на розничных рынках будет просто недостаточно, поскольку в ней есть ограничения по объему (максимум 5% прогнозных потерь сетевой компании в регионе). Рост тарифа ограничен, говорят в «Россетях», учет в нем затрат на покупку потерь с надбавкой у МТЭС по аналогии с ВИЭ может потребовать сокращения затрат сетевых компаний на развитие и модернизацию инфраструктуры.

Полина Смертина