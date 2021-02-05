Театр юного нефтяника

НК «ЛУКОЙЛ», один из крупнейших краевых налогоплательщиков, подписала с краевым правительством протокол о взаимодействии, предполагающий финансирование региональных проектов в размере 750 млн руб. Отметим, что это было сделано несмотря на окончательную отмену в регионе льготы по налогу на прибыль. Собеседники, близкие к компании, считают, что решение о поддержке социальных программ региона и отмена льготы никак не связаны. Эксперты полагают, что при принятии этого решения ЛУКОЙЛ руководствовался скорее имиджевыми, а не экономическими аргументами.



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов подписали протокол о взаимодействии между компанией и регионом на 2021 год. Согласно документу, компания берет на себя обязательства по финансированию строительства малой сцены Пермского театра юного зрителя на улице Пермской.

«Малая сцена театра будет презентована к 300-летию Перми — в 2023 году. Это подарок нефтяников региону. Проект грандиозный — он не только даст возможность роста для театра, но и преобразит облик одной из центральных улиц Перми»,— сообщил Вагит Алекперов.

Среди других проектов, которые поддержит ЛУКОЙЛ,— строительство теплосетей в Куеде, общеобразовательной школы в Тюше и стадиона в Чернушке.

Отметим, что практика сотрудничества одного из крупнейших налогоплательщиков региона с краевыми властями сложилась еще до принятия краевым парламентом законопроекта о поэтапной отмене налога на прибыль. Ежегодно ЛУКОЙЛ перечислял в краевой фонд «Содействие — XXI век» около 800 млн руб. Это средства, сэкономленные компаний из-за уплаты налога по льготной ставке. С 2021 года на территории региона перестала действовать льготная ставка. Таким образом, крупные корпорации теперь формально могут не исполнять соглашение с правительством края о направлении средств на финансирование социальных проектов.

При этом ЛУКОЙЛ, по данным „Ъ-Прикамье“, не планировал полностью отказываться от поддержки социальных проектов, рассматривалось лишь их сокращение. По информации „Ъ-Прикамье“, в прошлые годы объем социальных расходов ЛУКОЙЛа составлял 840–870 млн руб. ежегодно, что значительно превышает средства, сэкономленные по льготе. В этом году объем финансирования был снижен, но незначительно — до 750 млн руб.

Источник, близкий к нефтяникам, пояснил, что средства по соглашению — это «добрая воля компании» и «никак не связаны ни с льготой по налогу, ни с ее отменой». «ЛУКОЙЛ во все времена поддерживал регион, и даже в это непростое время, в том числе в пору ограничений по добыче ОПЕК+, компания выполняет свои социальные обязательства. Да, в меньшем объеме, но в любом случае больше, чем во многих других регионах и другие компании и корпорации»,— отмечает собеседник.

Эксперты полагают, что нефтяная компания при принятии решения о финансировании социальных проектов руководствовалась скорее репутационными, чем экономическими соображениями. «Как правило, все крупные предприятия страны (ЛУКОЙЛ, „Уралкалий“ и другие) помогают регионам, в которых работают. Раньше у них были дополнительные преференции, сейчас они закончились. Но тем не менее, ЛУКОЙЛ сохраняет финансирование социальных проектов, помогает готовиться к 300-летию Перми. Думаю, что это правильное решение для предвыборного года. Если бы нефтяники сократили финансирование перед 300-летием Перми, их могли бы неправильно понять»,— считает политтехнолог Олег Борисенко.

«Пермский край для ЛУКОЙЛа — родной, и как социально ответственная компания — он многое делает для развития региона, вне зависимости от внешних обстоятельств. Это можно только приветствовать. Особенно в не самых благоприятных экономических условиях»,— отмечает политтехнолог Алексей Чусовитин.

Вячеслав Суханов, Константин Кадочников