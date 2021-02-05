Активы «Классика» ушли на восток

Крупный актив бывшей строительной группы «Классик», бизнес-центр на Усольской, 15, продан на торгах за 30 млн руб. Четырехэтажное здание площадью 3,4 тыс. кв. м приобрел предприниматель из Владивостока Иван Шипилов. В лот вошли также девять земельных участков общей площадью 19,1 тыс. кв. м. Приобретенное здание новый владелец собирается и дальше сдавать в аренду. При этом сделку пытается оспорить ООО «АЛС», по мнению которого в состав лота было незаконно

включено имущество общего пользования. Эксперты считают, что рыночная стоимость актива может составлять примерно 100 млн руб.



Конкурсный управляющий АО «Бизнес-парк на Усольской» (бывшее ЗАО «Классик») Олег Касьянов продал на торгах четырех­этажный бизнес-центр на ул. Усольской, 15. Актив бывшей ГК «Классик» продавался на торгах не менее полугода, и за это время существенно сбавил в цене. Впервые он был выставлен на торги в начале 2020 года за 110 млн руб., но аукцион тогда не состоялся. В апреле торги были объявлены повторно, начальная цена объекта составила 90 млн руб., но в итоге он был реализован всего за 30 млн руб. В проданный лот, помимо помещений площадью 3,4 тыс. кв. м, вошли девять участков площадью 19,1 тыс. кв. м. По данным ЕФРСБ, покупателем актива стал индивидуальный предприниматель из Владивостока Иван Шипилов.

АО «Бизнес-парк на Усольской» входит в группу «Классик», структуры которой с 2017 года находятся в банкротстве. Последние десять лет «Классик» занимался жилищным строительством, развивая проекты, в том числе в других регионах. В Перми у «Классика» возводилось несколько объектов: «Триумф. Квартал II», «Компаунд Живаго», «Пермские высоты». Из-за финансовых трудностей стройки девелопера стали проблемными. Иск о банкротстве подал банк «Урал ФД» из-за долга в 126,8 млн руб.

На торги по продаже имущества подали заявки двое участников: Иван Шипилов и пермская предпринимательница Оксана Маташкова, предложившая за объект 29,7 млн руб. Госпожа Маташкова, по данным kartoteka.ru, числится учредителем шести компаний, арендующих и управляющих недвижимостью. В результате победителем аукциона стал гос­подин Шипилов с предложением в 30 млн руб.

Иван Шипилов занимается сдачей внаем собственной недвижимости, а также владеет предприятиями во Владивостоке — ООО «Владивостокский мебельный завод» и ООО «Фурнитуркин» (оптовая торговля прочими бытовыми товарами).

Господин Шипилов рассказал „Ъ-Прикамье“, что приобретает коммерческую недвижимость обанкротившихся компаний в разных городах, приводит ее «в соответствие» и управляет ею. В бизнес-центре бывшей группы «Классик» предприниматель планирует провести необходимый ремонт и дальше сдавать его в аренду. «Арендатор — это самое ценное. Без арендатора недвижимость не имеет стоимости, она гораздо дешевле, чем готовый бизнес»,— пояснил Иван Шипилов. Собеседник выразил надежду, что состав арендаторов центра сохранится, и добавил, что сдавать площади в здании намеревается на длительный срок.

При этом сделка по реализации объекта может быть оспорена. Так, 12 января в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление ООО «АЛС» (входит в группу «Астер», производящую полиграфическую продукцию) к АО «Бизнес-парк на Усольской» и Ивану Шипилову о признании договора купли-продажи недействительным. Директор по производству компании Василий Дудкин пояснил, что компании холдинга арендуют офис на ул. Усольской, 15, и одновременно, по его словам, является собственниками производственных помещений по этому же адресу. По мнению заявителя, вместе со зданием Ивану Шипилову продали имущество общего пользования: участки дороги — межквартальные проезды, а также коммуникации, которыми пользуется «Астер». «Вопрос, наверно, скорее к действиям конкурсного управляющего и надзорных органов, которые должны были бы отслеживать переход прав на эти объекты»,— заметил Василий Дудкин.

Эксперты, опрошенные „Ъ-Прикамье“, посчитали конечную цену объекта низкой. Учредитель АН «Ларец» Андрей Ляшков обратил внимание на то, что объект находится в хорошем техническом состоянии и адекватной ценой для него была сумма примерно в 100 млн руб. «30 млн — это просто даром. Построить такое здание будет стоить в пять раз дороже»,— заметил Андрей Ляшков. По мнению собеседника, причина столь низкой цены в том, что на актив долго не было покупателей. Исходя из стоимости центра, средней арендной ставки и его площадей, срок окупаемости «Бизнес-парка на Усольской, 15» составит 3,5–4 года (в среднем такой срок — около 10 лет).

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев подчерк­нул, что сделки, совершаемые в результате торгов, нельзя приравнивать к сделкам в рыночных условиях. «Нельзя сказать, что эта цена рыночная. Тут какую максимальную цену предложил покупатель, по той цене и прошла сделка. Значит, никто из других покупателей не оценил его более высоко. Наверно, земельный участок в этом месте стоит столько, за сколько был продан весь объект»,— считает эксперт. По словам Алексея Ананьева, большинство таких коммерческих зданий после смены собственника продолжают использоваться в том же формате, потому что новые владельцы планируют получать доход от экс­плуатации объекта.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова