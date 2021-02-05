Верховный суд попросили снять маски

Верховный суд (ВС) принял в производство иск ковид-диссидентов к правительству России с требованием исключить коронавирус из перечня опасных болезней, что позволяет вводить на территории страны специальные ограничительные меры. Разбирательство пройдет в апреле, к участию в нем суд пригласил генпрокурора РФ. Автор инициативы Александр Саверский уверен: если правительство не услышит людей, протест примет «неправовые формы». Акции ковид-диссидентов действительно регулярно проходят в европейских столицах, однако свежий опрос ФОМ показывает, что в целом сомнений в реальности и опасности коронавируса у россиян становится меньше.

В конце января президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский направил в ВС два иска к правительству РФ. Первый содержал требование отменить обязательное ношение масок. Суд отклонил его из-за «ошибок в оформлении». Истец намерен исправить их и вновь подать заявление. В другом господин Саверский оспорил постановление кабмина о признании коронавируса опасной болезнью для окружающих. Включение COVID-19 в утвержденный правительством список опасных болезней позволило вводить на территории страны специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин, объяснял ранее премьер Михаил Мишустин.

Однако в обосновании искового заявления приводятся данные, что «количество заболевших коронавирусом в несколько раз меньше, чем при других ОРВИ и гриппе, и при этом другие ОРВИ и грипп не входят в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

Господин Саверский призвал сторонников присоединиться к иску. Когда ВС принял его в производство, истцов было около сотни. За неделю их число выросло до 419 человек. Суд намерен рассмотреть дело 14 апреля. К участию в разбирательстве приглашен генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Господин Саверский рассказал “Ъ”, что первую петицию с требованием снять ограничения, вызванные пандемией, написал еще в апреле 2020 года. По его словам, он потратил год «на поиск формы, как гражданам коллективно выразить свою волю».

«Правительство оказалось в сложной ситуации, потому что не один человек, а ряд людей, среди которых доктора наук, предъявляют совершенно обоснованный иск,— утверждает он.— Если проблема не будет решена правовым путем, протест усилится и уже будет иметь неправовые формы».

Медицинский адвокат, представитель Европейской ассоциации медицинского права в РФ Алексей Горяинов считает, что в иске «мало права, но много общественно-научных рассуждений». «COVID-19 просят исключить, чтобы не было возможности вводить ограничительные меры,— говорит эксперт.— Я не поддерживаю безответственные поступки, цена которых — чья-то жизнь». Впрочем, в вопросе необходимости обязательного ношения масок господин Горяинов не столь категоричен. «Среди экспертов нет единого мнения на этот счет,— говорит он.— Придется назначать экспертизы (если ВС примет к рассмотрению иск.— “Ъ”)».

Отказ от индивидуальных средств защиты в местах «высокого риска передачи инфекции» закономерно приведет к росту числа заболевших, считает заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам Европейского медицинского центра Любовь Бахтина. Она отмечает, что уровень коллективного иммунитета еще не достиг показателей, обеспечивающих эффективную защиту населения:

«Поэтому соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование — необходимые меры профилактики COVID-19».

Между тем в мире антиковидные настроения вновь усиливаются. В Копенгагене 9–10 января полиция разогнала демонстрацию протестующих слезоточивым газом. Испанские СМИ сообщали о «тысячах человек», принявших участие в митинге против ограничений в Мадриде 23 января. В минувшие выходные в очередной раз акция ковид-диссидентов прошла в нескольких городах Нидерландов. В Амстердаме около 600 человек собрались на Музейной площади с требованием отменить правительственные ограничения, вызванные пандемией. Протесты также устроили ковид-диссиденты из Бельгии, Венгрии и Чехии.

По словам директор Центра социологических исследований РАНХиГС Виктора Вахштайна, отрицание коронавируса «куда более распространенное убеждение, чем может показаться на первый взгляд». «Согласно исследованиям, примерно четверть американцев уверены в том, что в действительности пандемия коронавируса — заговор фармацевтических компаний,— сказал он “Ъ”.— Одновременно они отрицают серьезность коронавирусной инфекции».

В России сомнений в реальности и опасности коронавируса становится меньше, говорят последние данные опроса Фонда общественного мнения.

В начале января ФОМ провел третий всероссийский замер субъективной оценки опасности коронавируса (первые два были в начале июля и середине октября). Согласно результатам, доля людей, в чьем окружении есть ковид-диссиденты, снизилась с 39% до 30%. Кроме того, среди самих респондентов диссидентские взгляды стали встречаться заметно реже. Доля тех, кто отрицает реальность коронавируса, по сравнению с июльским опросом снизилась вдвое — с 12% до 6%. Согласно последним данным, чаще других коронавирус называют выдумкой молодые мужчины (14%) и люди с хорошим материальным положением (12%). Исследователи при этом уточняют, что новых версий о том, с какой целью была придумана болезнь и распространяется фейковая информация о ней, у ковид-диссидентов не появилось. Как и в октябре, в январе они называли экономические причины («бизнес, на этом зарабатываются деньги», «экономически пошатнуть, нагнетают обстановку во всем мире») и политические мотивы («чтобы люди сидели в стране, политическая война»).

Наталья Костарнова