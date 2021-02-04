«Свирь проект» выходит в Лодейное Поле

ООО «Свирь проект» построит рядом с городом Лодейное Поле трехзвездный гостиничный комплекс на 126 номеров. Компания рассчитывает на спрос со стороны жителей Петербурга, автопутешественников и круизных туристов. Генеральным директором компании является Петр Кулешов — совладелец «Опытного завода строительных конструкций», строящего здания из блок-модулей для нефтегазовых компаний. Обеспечить достаточную заполняемость отеля получится только при наличии развлекательной инфраструктуры, полагают эксперты.

Гостиничный комплекс из модульных конструкций расположится на выезде из Лодейного Поля рядом с рекой Свирь, сообщила вчера пресс-служба правительства Ленобласти. Он будет находиться на арендованном инвестором земельном участке площадью около 40 га. Как рассказал “Ъ” руководитель проекта Александр Рогалев, первая очередь включит в себя два двухэтажных жилых корпуса на 50 номеров, административно-бытовой комплекс, отдельно стоящий ресторан, подъезды и парковки. Вторая предусматривает строительство еще трех жилых корпусов на 76 номеров. Приступить к реализации первой очереди компания планирует в мае — июне 2021 года и в следующем году ввести объекты в эксплуатацию, вторая завершится в 2027 году. На втором этапе проекта компания рассматривает возможность строительства причала для круизных судов с целью привлечь туристов, сплавляющихся по реке Свирь. Инвестиции в проект составят 144 млн рублей собственных и заемных средств, отметил господин Рогалев.

Проект положительно отразится на развитии туристического потенциала района, считает заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов. «Здесь есть точка притяжения — Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, но существуют сложности с местами размещения туристов»,— пояснил он.

Компания «Свирь проект» была зарегистрирована в ноябре прошлого года. Ее единственный учредитель — Юрий Масюгин, прошлая деятельность которого, по данным kartoteka.ru, не была связана с гостиничным бизнесом. При этом опыт в этой сфере есть у гендиректора «Свирь проекта» Петра Кулешова, выступающего совладельцем гостиницы «Эдем» в Краснодарском крае. Кроме того, ему вместе с партнерами принадлежит ООО «Опытный завод строительных конструкций», которое специализируется на строительстве общественных и жилых зданий из блок-модулей. На сайте компании указано, что в число ее клиентов входят «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром».

Лодейное Поле — неплохое место с точки зрения внутреннего туризма СЗФО, считает управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин. Здесь есть железнодорожная станция, откуда можно попасть в Петрозаводск или в Петербург. Кроме того, из Лодейного Поля проходят круизные маршруты до туристической деревни Мандроги, которая пользуется большим спросом, продолжает эксперт. «При этом, если в проекте будет только номерной фонд, то он не сможет работать. Нужно, например, еще спа, бассейн или веревочный парк, водные аттракционы либо яблоневый сад. Чтобы можно были отдохнуть на Свири, а затем проехаться на Ладогу, в Мандроги»,— сказал господин Мусакин. В этом случае среднегодовая заполняемость комплекса может составить 45%, полагает он.

Руководитель Rusland SP Hospitality Людмила Фролова полагает, что в проекте есть риски из-за удаленного от мегаполиса расположения и большого номерного фонда. «Поэтому отделу продаж придется постараться, чтобы обеспечить загрузку и высокий ADR (средняя стоимость номера.— “Ъ”). Однако если это будет комфортный современный продукт с качественной инфраструктурой, то у него есть все шансы на успех»,— отметила Людмила Фролова.

Ольга Кантемирова