Канада перекрыла «Русское имперское движение»

Министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр опубликовал в Twitter названия 13 организаций, которые признаются террористическими на территории этой страны. Среди них есть известное «Русское имперское движение», базирующееся в Петербурге, которое вербовало добровольцев для «Имперского легиона», воевавшего в Донбассе на стороне сепаратистов. Ранее эту организацию террористической признали США. В самом движении говорят, что испытывают трудности из-за своего статуса, однако они продолжают «последний крестовый поход» с целью объединить правые движения в Европе и США.

Помимо «Русского имперского движения» (РИД) в список террористических организаций, запрещенных на территории Канады, вошли три ультраправых группировки: Atomwaffen Division, Proud boys и The Base. Как пишет Уильям Блэр, данные организации являются идеологически мотивированными и придерживающимися идей воинствующего экстремизма. Также реестр пополнился радикальными исламистскими группировками.

РИД базируется в Санкт-Петербурге, где существует центр тактической и огневой подготовки «Партизан». Им руководит Денис Гариев, который признан одним из трех лидеров движения и считается террористом на территории США. Занимающихся в центре учат штурму и обороне городов, стрельбе из огнестрельного оружия и выживанию в экстремальных условиях. По данным газеты The New York Times, РИД вербовало сторонников для вступления в «Имперский легион» (прекратил действия в 2015 году), воевавший на Донбассе со стороны сепаратистских ДНР и ЛНР. Обучение они проходили именно в «Партизане».

Движение было признано террористическим в США в апреле 2020 года. Бывший президент Дональд Трамп сказал, что Штаты впервые причисляют к террористам тех, кто проповедует идеи превосходства белой расы (см. “Ъ” от 06.04.2020). Террористами, помимо Дениса Гариева, считаются Станислав Воробьев и Николай Трущалов. При этом последний рассказал “Ъ”, что к РИД отношения давно не имеет, так как разочаровался в политике. Кроме того, ряд материалов, распространенных РИД, признан экстремистскими на территории России.

По разным данным, «Русское имперское движение» было основано в 2002 или в 2005 годах: по крайней мере с 2002 года активисты РИД выпускали журнал «Имперский курьер», признанный позднее экстремистским, а в 2005 году провели первое учредительное собрание. Программа РИД предполагает существование Российской Империи де-юре, однако для выбора правящего монарха необходим созыв Всероссийского земского собора. РИД было создано монархистом Станиславом Воробьевым, выходцем из Всероссийской партии монархического центра, существовавшей в Санкт-Петербурге с 1992 года. При РИД был создан военно-патриотический клуб «Имперский легион», который возглавил активист Денис Гариев. Легион воевал в Донбассе на стороне сепаратистов в 2014–2015 годах.

Прокуратура Швеции говорила о возможной связи РИД с терактом в Гетеборге в 2016 году. По мнению органов, осужденные за теракт проходили подготовку в центре «Партизан».

Глава РИД Станислав Воробьев заявил “Ъ”, что Канаде, как и США, претят традиционные и христианские идеалы. «Они устанавливают новый мировой порядок — власть корпораций, и с христианскими движениями они борются. Кроме того, после прихода к власти в США Джозефа Байдена канадцы хотят показать свою лояльность»,— считает господин Воробьев.

Он также отметил, что РИД на протяжении последних двух лет реализует проект «Последний крестовый поход», цель которого — объединить все правые традиционалистские движения в Европе и, возможно, в США. При этом господин Воробьев отрицает материальную помощь. «Мы не помогали им финансово. Меня даже спрашивали, не поставляли ли мы инструкторов и оружие. Это глупость редчайшая. В США денег больше, чем во всем остальном мире, зачем им наши деньги? Зачем мы будем финансировать и без того богатые организации?» — недоумевает глава РИД.

Кроме того, он рассказал, что действительно испытывает трудности из-за признания его террористом в США. «Наши банки очень боятся Штатов, вследствие чего блокируют нам все счета. Вот недавно Альфа-банк заблокировал счет организации, генеральным директором которой я являюсь»,— сообщил Станислав Воробьев.

Олег Дилимбетов