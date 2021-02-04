Задержанному на протестах французу дали семь суток ареста

Тимирязевский суд Москвы арестовал задержанного на акциях 2 февраля гражданина Франции Сирила Даниелу на семь суток, сообщили в пресс-службе суда. В этот день состоялся суд над оппозиционером Алексеем Навальным по замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. После оглашения приговора, в соответствии с которым политика отправили в тюрьму на два года и восемь месяцев, его сторонники вышли протестовать на улицы.

«Даниелу признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке»,— сообщили ТАСС в суде.

Ранее координатор правозащитной организации «Правозащита "Открытки"» Алексей Прянишников сообщил журналистам, что французские дипломаты не приехали к господину Даниелу для оказания консульской помощи.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли уже трижды — 23 и 31 января, а также 2 февраля после суда. По данным «ОВД-Инфо», на них задержали более 11 тыс. человек. К судебному процессу над Алексеем Навальным выражали интерес дипломаты целого ряда стран.

О мировой реакции на заключение российского оппозиционера — в материале “Ъ” «Ветер западный, проверенный».