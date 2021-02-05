«Зенит» нашел дырку в воротах

Футболисты «Зенита» провели вчера на сборе в Дубае два контрольных матча против армянских клубов. Сначала первый состав сине-бело-голубых разгромил ереванский «Арарат» со счетом 4:0, а потом второй состав «Зенита» обыграл другую столичную команду «Ноа» со счетом 3:0. Один из мячей пролетел в дырку сетки ворот, установленных на стадионе, так что его не сразу засчитали. Но в итоге справедливость восторжествовала.

Чем ближе рестарт Российской премьер-лиги и матчи 1/8 финала Кубка России, тем чаще главный тренер «Зенита» Сергей Семак наигрывает основной состав команды на межсезонных сборах. Вчера против ереванского «Арарата», лидера чемпионата Армении, с утра в майках «Зенита» вышли игроки, которых мы наиболее часто будем видеть на поле с первых минут. Исключение — 18-летний защитник Данила Хотулев, игравший в молодежной команде «Зенита». Он составил пару Деяну Ловрену в центре обороны, потому что Ярослав Ракицкий только набирает форму. Украинец пропустил первый сбор «Зенита» из-за травмы. Не было в стартовом составе петербуржцев Артема Дзюбы, который недавно приступил к тренировкам. Он переболел COVID.

И Ракицкий, и Дзюба вышли на поле на 60-й минуте, когда «Зенит» выигрывал у «Арарата» со счетом 1:0. В первом тайме пенальти реализовал Алексей Сутормин. Судья назначил его за то, что игрок «Арарата» задел мяч рукой, когда прострел в штрафную делал Себастьян Дриусси. Или судье так показалось. Тем не менее Сутормин с 11-метрового был точен. После выхода на замену двух ветеранов петербуржцы забили еще три гола. Дважды отличился Малком, а точку в матче поставил Вендел. Он же был лучшим игроком этого матча.

«Встраивание» в состав «Зенита» Вендела — одна из главных задач Семака на этом сборе. Все-таки за бразильца португальскому «Спортингу» заплатили €20 млн. А на что он способен, на финише прошлого года понять так и не удалась. Только сейчас Вендел начинает демонстрировать в играх свои лучшие качества и становится понятна его роль в тактических построениях команды.

В лице бразильца «Зенит» получил игрока, который может «тащить» мяч от своей штрафной до чужой, здорово укрывает его корпусом, меняет направления атаки, быстро принимает решения в условиях прессинга. Еще и забивает. На 81-й минуте Вендел отправил мяч в дальний угол ворот «Арарата», получив передачу с фланга. Еще легионер хорош тем, что с ним всегда можно обыграться, придумать комбинацию. Он как паук связывает игру «Зенита» в центре поля. Кто-то уже сравнивает бразильца с Мигелом Данни, многолетним лидером и капитаном «Зенита». Но тот более скоростной и мощный. Вендел больше голова, чем атлетические качества. Хотя техника у него бразильская.

Если раньше «Зенит» действовал более схематично, переводя мяч на фланг, откуда следовала передача в штрафную на Дзюбу или Сердара Азмуна, то в Дубае команда показывает «спартаковский» футбол. Или «барселонский» (понять, во что сейчас играет «Спартак», трудно). Это «стеночки», забегания, распасовка. Даже Артем Дзюба, выйдя на поле, старался в нем участвовать, сделал несколько тонких передач — все-таки он воспитанник «Спартака». Но сам не забил. Сказывается нехватка физической формы. Впечатление своей игрой в матче против команды из Еревана «Зенит» произвел хорошее. Игрой в обороне, кстати, тоже: у ворот Михаила Кержакова почти не возникало моментов.

Вечером уже другой состав «Зенита» экзаменовал команду «Ноа», занимающую пятое место в чемпионате Армении. Как шутят, в Дубае для чемпионов России организованы «Дни культуры армянского футбола». Этот матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:0. Голы забили защитник Дмитрий Чистяков, форвард Станислав Крапухин и полузащитник Михаил Погорелов. Причем гол Погорелова засчитали не сразу: мяч попал в дырку сетки ворот и улетел куда-то в сторону кустов. Но все в курсе, каким административным ресурсом обладает «Зенит» в лице «Газпрома» и других покровителей, поэтому через какое-то время судья указал на центр поля. И на табло зажглись 3:0. Ворота теперь придется зашить.

На сборе в Дубае «Зенит» сыграет еще с одним клубом из Армении — «Пюником». Встреча пройдет 12 февраля. Также в числе соперников сине-бело-голубых по спаррингам — сборные Иордании и Узбекистана.

Кирилл Легков