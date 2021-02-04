В Казани согласовали митинг «против задержаний и репрессий» 14 февраля

Исполком Казани согласовал митинг оппозиции «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму». Об этом «Ъ-Казань» сообщил один из организаторов –– председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллина. Копия решения властей за подписью главы аппарата исполкома Евгения Варакина есть у «Ъ-Казань».

Акция запланирована на 14 февраля. Организаторы (среди них также Марсель Шамсутдинов из ПАРНАС и представитель «Левого фронта» Владимир Колодцев) предлагали несколько площадок в центре города. Мэрия Казани одобрила площадь Тысячелетия у центрального стадиона (напротив Казанском кремля).

Исполком предупредил, что на мероприятии необходимо выполнять санитарные требования и соблюдать дистанцию между участниками митинга в 1,5 м. Уведомление подавалось на 200 участников.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"