В Омске умер замглавврача больницы, в которой лечили Навального

Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске (БСМП-1) Сергей Максимишин умер в возрасте 55 лет. Пресс-секретарь регионального минздрава Галина Назарова сообщила “Ъ”, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Как сообщается на официальном сайте медучреждения, Сергей Максимишин проработал в БСМП-1 28 лет. «Его большой опыт работы, профессиональные знания, эрудиция, уважительное отношение к коллегам способствовали созданию высококвалифицированного коллектива, который ежедневно решает сложную задача — оказывает помощь самым тяжелым больным»,— отметил в сообщении главный врач больницы Евгений Осипов, выразив от лица коллектива соболезнования семье Сергея Максимишина.

Алексей Навальный был срочно госпитализирован в омскую больницу 20 августа. Он потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. Омские врачи поставили диагноз «нарушение обмена веществ» и исключили отравление. Семья политика настаивала на его переводе из омской больницы в берлинскую клинику. 22 августа господина Навального, находящегося в коме, транспортировали в Берлин. Немецкие врачи подтвердили отравление политика.

Господин Навальный вернулся в Москву 31 января и был сразу задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд изменил ему условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. Он должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

Подробнее о решении суда — в публикации “Ъ” «Узник замка "Ив"».

Дарья Решетникова, Новосибирск